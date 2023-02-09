Джоэл, Элли, братья Генри и Сэм — на кадрах пятого эпизода сериала The Last of Us

В Сети появились свежие и качественные кадры из пятого эпизода сериала The Last of Us. На них можно увидеть Джоэла, Элли, Генри, Сэма и других персонажей.
Генри и Сэм — братья, которых главные герои встретят по ходу своего пути. Они положительные персонажи, которые отлично поладили с Джоэлом и Элли. Те, кто играл в The Last of Us, знают, какую судьбу для братьев выбрали авторы игры. Не исключено, что в сериале что-то изменится.
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Изначально выход пятого эпизода шоу ожидался как обычно, утром в воскресенье, однако из-за проведения «Супербоула» было решено выпустить серию раньше. Она появится уже утром в субботу.
Посмотреть The Last of Us можно на HBO Max с субтитрами на русском языке. В России шоу официально не показывают.
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