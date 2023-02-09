В России хотят запретить прокат пиратских копий западных фильмов

По информации «Интерфакса», в Минкультуры России хотят подготовить законопроект, направленный на пресечение распространения в кинотеатрах пиратских копий иностранных фильмов, не имеющих прокатного удостоверения.

Как отметила замминистра культуры Алла Манилова, тема пиратства очень актуальна, поэтому требует рассмотрения на законодательном уровне.

Это суперактуальная тема, которая сегодня министерством, нашим профильным департаментом кинематографии и всеми нашими структурами кинематографическими серьёзно обсуждается. Будем выходить на инициативный законопроект, предлагать правительству.

После того как зарубежные компании приостановили деятельность в России, в кинотеатрах стали прокатывать так называемые пиратские копии с озвучкой из Казахстана.