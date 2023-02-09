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На Netflix вышла первая половина четвёртого сезона сериала «Ты»

На Netflix вышла первая половина четвёртого сезона сериала «Ты»
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В онлайн-кинотеатре Netflix состоялся выход первой половины четвёртого сезона сериала «Ты». Все пять эпизодов шоу можно посмотреть с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

Сериал «Ты» рассказывает о сталкере и серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек и сурово с ними расправляется. Действие каждого сезона разворачивается в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В продолжении он сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы. Однако в городе начинает орудовать другой убийца, который охотится за высшими слоями общества и как будто что-то знает о прошлом Джо.

Вторая половина четвёртого сезона «Ты» выйдет уже через месяц — 9 марта.

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