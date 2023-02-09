Финал 4-го сезона «Атаки титанов» разделят на два больших спецвыпуска

Авторы популярнейшего аниме «Атака титанов» рассказали, как именно будет разделён финал. 3 марта выйдет большой 60-минутный спецвыпуск четвёртого сезона, после чего тайтл уйдёт на перерыв. И уже в конце года создатели выпустят ещё один часовой эпизод. который завершит грандиозную эпопею.
Видео доступно на YouTube-канале AnimeSelect. Права на видео принадлежат Crunchyroll
Таким образом, авторы действительно хотят завершить аниме в 2023 году. Ранее создатели уже делили четвёртый сезон на несколько частей: первая выходила с декабря 2020 по март 2021 года, а вторая — с января по апрель 2022-го.
Сюжет постапокалиптического аниме-сериала «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами.
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