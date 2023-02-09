25 часов сюжета, две концовки и 12 видов оружия: детали Atomic Heart

Недавно генеральный директор студии Mundfish Роберт Баграунти пообщался с журналистом издания SeagmentNext и раскрыл некоторые детали отечественного шутера Atomic Heart.

По словам Баграунти, авторы шутера хотели, чтобы игроки оставались под впечатлением от Atomic Heart даже после прохождения. А ещё разработчики надеются, что игроки будут чувствовать себя как на эмоциональных горках.

Структура игры построена таким образом, чтобы постоянно удивлять игроков и бросать вызов их чувствам и ожиданиям. Окружение игроков всегда будет меняться – от огромных и ярких открытых пространств до тёмных и злобных подземелий. Мы действительно хотели, чтобы игроки почувствовали себя на эмоциональных американских горках.

Также Роберт раскрыл, что на прохождение сюжета Atomic Heart уйдёт порядка 20–25 часов. На полное прохождение проекта с выполнением побочных активностей уйдёт куда больше времени.

Другие детали Atomic Heart

В игре будет три стандартных уровня сложности.

В шутере будут развилки в диалогах, но они ни к чему не приведут. Концовка будет зависеть лишь от выбора в самом финале. Однако через разговоры с другими персонажами можно узнать детальнее мир и вселенную Atomic Heart.

Проект предложит 12 видов оружия. Каждое из них можно будет модернизировать.

Авторы приложили много усилий, чтобы тайтл хорошо работал на всех платформах. С оптимизацией проблем быть не должно.

Релиз игры состоится 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.