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25 часов сюжета, две концовки и 12 видов оружия: детали Atomic Heart

25 часов сюжета, две концовки и 12 видов оружия: детали Atomic Heart
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Недавно генеральный директор студии Mundfish Роберт Баграунти пообщался с журналистом издания SeagmentNext и раскрыл некоторые детали отечественного шутера Atomic Heart.

По словам Баграунти, авторы шутера хотели, чтобы игроки оставались под впечатлением от Atomic Heart даже после прохождения. А ещё разработчики надеются, что игроки будут чувствовать себя как на эмоциональных горках.

Структура игры построена таким образом, чтобы постоянно удивлять игроков и бросать вызов их чувствам и ожиданиям. Окружение игроков всегда будет меняться – от огромных и ярких открытых пространств до тёмных и злобных подземелий. Мы действительно хотели, чтобы игроки почувствовали себя на эмоциональных американских горках.

Также Роберт раскрыл, что на прохождение сюжета Atomic Heart уйдёт порядка 20–25 часов. На полное прохождение проекта с выполнением побочных активностей уйдёт куда больше времени.

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Другие детали Atomic Heart

  • В игре будет три стандартных уровня сложности.
  • В шутере будут развилки в диалогах, но они ни к чему не приведут. Концовка будет зависеть лишь от выбора в самом финале. Однако через разговоры с другими персонажами можно узнать детальнее мир и вселенную Atomic Heart.
  • Проект предложит 12 видов оружия. Каждое из них можно будет модернизировать.
  • Авторы приложили много усилий, чтобы тайтл хорошо работал на всех платформах. С оптимизацией проблем быть не должно.

Релиз игры состоится 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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