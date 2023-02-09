По «Аватару» Джеймса Кэмерона откроют большой аттракцион

Глава Disney Боб Айгер объявил об открытии аттракциона по мотивам вселенной «Аватар» Джеймса Кэмерона. Первый большой аттракцион должен появиться в городе Анахайм, штат Калифорния, — там же расположен один из самых крупных Диснейлендов во всём мире.
Каким именно окажется аттракцион по мотивам Пандоры, пока неизвестно. Возможно, он будет напоминать стенд с «Аватаром» в Шанхае, где можно рассмотреть диких инопланетных животных и другие красоты вселенной Джеймса Кэмерона.
Открытие большого аттракциона по мотивам «Аватара» — вполне логичный шаг для Disney. «Путь воды» скоро станет третьим самым кассовым фильмом в истории, а в общем счёте две картины по вселенной собрали больше $ 5 млрд — это невероятный рекорд, который вряд ли кто-то сможет побить.
Диснейленд по мотивам «Аватара» в Шанхае
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
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