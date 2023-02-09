Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мне нравилась эта роль». Брендан Фрейзер — о своём герое из отменённой «Бэтгёрл»

«Мне нравилась эта роль». Брендан Фрейзер — о своём герое из отменённой «Бэтгёрл»
Комментарии

Во время посещения шоу Говарда Стерна Брендан Фрейзер рассказал о своём злодее Светлячке, которого актёр сыграл в отменённой картине «Бэтгёрл». Фрейзер в очередной раз выразил сожаление о том, что фильм так и не вышел.

Сам персонаж очень сильно полюбился актёру. По словам Фрейзера, хоть его персонаж и злодей, ему можно начать сопереживать, поскольку в фильме он попадает в затруднительное положение.

Это была история о парне, который был зол на всю систему. Ему ничего не оставалось, кроме как сжечь её дотла. У вас к персонажу есть симпатия и немного человечности, даже несмотря на то, что он злодей. В сценарий это вписывалось очень, очень хорошо. Мне нравилась эта роль.

Видео доступно на YouTube-канале The Howard Stern Show. Права на видео принадлежат The Howard Stern Show.

«Бэтгёрл» — отменённый фильм, который должен был расширить киновселенную DC. Warner Bros. заявляла, что ленту вряд ли когда-нибудь покажут.

Играем в Hogwarts Legacy. Live-прохождение игры по «Гарри Поттеру»! Играем в Hogwarts Legacy. Live-прохождение игры по «Гарри Поттеру»!
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023