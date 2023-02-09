«Мне нравилась эта роль». Брендан Фрейзер — о своём герое из отменённой «Бэтгёрл»

Во время посещения шоу Говарда Стерна Брендан Фрейзер рассказал о своём злодее Светлячке, которого актёр сыграл в отменённой картине «Бэтгёрл». Фрейзер в очередной раз выразил сожаление о том, что фильм так и не вышел.

Сам персонаж очень сильно полюбился актёру. По словам Фрейзера, хоть его персонаж и злодей, ему можно начать сопереживать, поскольку в фильме он попадает в затруднительное положение.

Это была история о парне, который был зол на всю систему. Ему ничего не оставалось, кроме как сжечь её дотла. У вас к персонажу есть симпатия и немного человечности, даже несмотря на то, что он злодей. В сценарий это вписывалось очень, очень хорошо. Мне нравилась эта роль.

Видео доступно на YouTube-канале The Howard Stern Show. Права на видео принадлежат The Howard Stern Show.

«Бэтгёрл» — отменённый фильм, который должен был расширить киновселенную DC. Warner Bros. заявляла, что ленту вряд ли когда-нибудь покажут.