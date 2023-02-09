Netflix всё-таки введёт жёсткие меры против совместных аккаунтов

Netflix опубликовал большое обращение к подписчикам сервиса, где ещё раз прояснил ситуацию с шерингом паролей — случаями, когда одним аккаунтом пользуются сразу несколько человек из разных мест. В онлайн-кинотеатре проанализировали ситуацию и решили ввести ограничения для зрителей большинства стран.

Так, теперь пользователям придётся раз в месяц подключаться к точке Wi-Fi, которая принадлежит владельцу учётной записи. В противном случае профиль могут заблокировать. При этом зрителям с тарифными планами Standard и Premium позволят добавить на аккаунт до двух человек из разных домохозяйств, заплатив за каждого € 6 (около 500 рублей).

Сперва Netflix ввёл подобные ограничения только в трёх странах: Чили, Коста-Рике и Перу. Однако теперь они также действуют в Новой Зеландии, Канаде, Португалии и Испании. До остального мира нововведение доберётся в ближайшие месяцы, хотя ещё несколько дней назад в онлайн-кинотеатре отрицали, что изменения коснутся большинства стран.