Netflix всё-таки введёт жёсткие меры против совместных аккаунтов

Netflix опубликовал большое обращение к подписчикам сервиса, где ещё раз прояснил ситуацию с шерингом паролей — случаями, когда одним аккаунтом пользуются сразу несколько человек из разных мест. В онлайн-кинотеатре проанализировали ситуацию и решили ввести ограничения для зрителей большинства стран.
Так, теперь пользователям придётся раз в месяц подключаться к точке Wi-Fi, которая принадлежит владельцу учётной записи. В противном случае профиль могут заблокировать. При этом зрителям с тарифными планами Standard и Premium позволят добавить на аккаунт до двух человек из разных домохозяйств, заплатив за каждого € 6 (около 500 рублей).
Сперва Netflix ввёл подобные ограничения только в трёх странах: Чили, Коста-Рике и Перу. Однако теперь они также действуют в Новой Зеландии, Канаде, Португалии и Испании. До остального мира нововведение доберётся в ближайшие месяцы, хотя ещё несколько дней назад в онлайн-кинотеатре отрицали, что изменения коснутся большинства стран.
- 9 февраля 2023
-
15:10
-
14:59
-
14:31
-
14:30
-
14:03
-
13:45
-
13:31
-
13:05
-
12:55
-
12:41
-
12:10
-
11:30
-
11:09
-
10:22
-
09:59
-
09:10
-
08:30
-
02:20
-
02:10
-
01:58
-
00:39
- 8 февраля 2023
-
23:07
-
21:41
-
21:02
-
20:45
-
20:15
-
19:42
-
19:02
-
18:33
-
18:01
-
17:24
-
16:51
-
16:23
-
15:53
-
15:23