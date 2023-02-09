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Базз Лайтер вернётся в «Истории игрушек 5». Его озвучит тот же актёр

Базз Лайтер вернётся в «Истории игрушек 5». Его озвучит тот же актёр
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Совсем недавно Disney анонсировала продолжения трёх мультфильмов — в работе «История игрушек 5», «Холодное сердце 3» и «Зверополис 2». Тим Аллен, в свою очередь, объявил о возвращении к озвучке космического рейнджера Базза Лайтера в пятой «Истории игрушек». Он играл этого персонажа в четырёх номерных частях — с 1995 по 2019 год.

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Disney анонсировала «Историю игрушек 5», «Холодное сердце 3» и «Зверополис 2».
Скоро увидимся, Вуди, ты грустный и странный человечек, и мне тебя немного жалко. И мы идём к номеру 5! Бесконечность — не предел!

Комментарий Аллена предполагает, что Том Хэнкс тоже вернётся к своему герою — игрушечному ковбою Вуди, который воссоединился с давно потерянной Бо Пип (Энни Поттс) в «Истории игрушек 4».

Напомним, в прошлом году вышел спин-офф «Истории игрушек» под названием «Базз Лайтер». В нём космического рейнджера озвучил Крис Эванс («Мстители». «Первый мститель»). Видимо, мужественного героя продюсеры решили вернуть Тиму Аллену.

Точная дата выхода «Истории игрушек 5» пока неизвестна.

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