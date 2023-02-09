VK инвестирует 300 млн рублей в российские игровые студии

«VK Play Инвестиции» объявил о поддержке опытных разработчиков из России, которые делают игры для мобильных устройств, ПК и консолей. Инвестиционный отдел возглавил руководитель игровой платформы «Одноклассников» Евгений Полотнянко.

В России работает много талантливых разработчиков, продукты которых получают признание на международной арене. Сейчас большинство таких команд лишилось финансовой поддержки иностранных фондов. Мы хотим исправить ситуацию и помочь ребятам.

В текущем 2023 году «VK Play Инвестиции» выделит на поддержку разработчиков 300 млн рублей.

Создатели игр могут подать заявку на свой проект или попросить денег на маркетинг готового продукта. «VK Play Инвестиции» планирует помогать с публикацией игр в каталогах VK Play и RuStore на особых условиях. Инвестиционный отдел также будет предоставлять дополнительный инвентарь для продвижения в сервисах и продуктах VK.

Чтобы получить финансирование от VK Play, игры должны быть рассчитаны на широкую аудиторию, а также работать по бизнес-моделям premium и free-to-play. Кроме того, авторы должны предоставить прототип или раннюю версию проекта, которую можно протестировать.

Подать заявку могут только студии, костяк команд которых находится в России. А юридическое лицо зарегистрировано в РФ.