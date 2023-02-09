VK инвестирует 300 млн рублей в российские игровые студии

«VK Play Инвестиции» объявил о поддержке опытных разработчиков из России, которые делают игры для мобильных устройств, ПК и консолей. Инвестиционный отдел возглавил руководитель игровой платформы «Одноклассников» Евгений Полотнянко.
В России работает много талантливых разработчиков, продукты которых получают признание на международной арене. Сейчас большинство таких команд лишилось финансовой поддержки иностранных фондов. Мы хотим исправить ситуацию и помочь ребятам.
Создатели игр могут подать заявку на свой проект или попросить денег на маркетинг готового продукта. «VK Play Инвестиции» планирует помогать с публикацией игр в каталогах VK Play и RuStore на особых условиях. Инвестиционный отдел также будет предоставлять дополнительный инвентарь для продвижения в сервисах и продуктах VK.
Чтобы получить финансирование от VK Play, игры должны быть рассчитаны на широкую аудиторию, а также работать по бизнес-моделям premium и free-to-play. Кроме того, авторы должны предоставить прототип или раннюю версию проекта, которую можно протестировать.
Подать заявку могут только студии, костяк команд которых находится в России. А юридическое лицо зарегистрировано в РФ.
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