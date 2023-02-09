Virtus.pro может заменить керри в составе по Dota 2

По неподтверждённой информации, российский клуб Virtus.pro планирует сделать минимум одну замену в команде по Dota 2 перед началом следующего этапа Dota Pro Circuit 2023.

Речь об игроке первой позиции Александре krylat Крылатове. Он был вынужден присоединиться к команде из-за дисквалификации основного керри Virtus.pro в декабре 2022 года.

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Об этом рассказал другой про-игрок, Матвей MieRo Васюнин — его слова «жаль, парень уже не в VP» о Крылате попали в эфир прямой трансляции стримера y0nd. Тот предположил, что в Virtus.pro может снова вернуться Роман RAMZES666 Кушнарёв.

Virtus.pro заняла четвёртое место в рамках Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 среди команд Восточной Европы и не смогла пройти на глобальный чемпионат The Lima Major 2023.