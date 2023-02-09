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Hogwarts Legacy запустили в шлеме виртуальной реальности. Выглядит впечатляюще

Hogwarts Legacy запустили в шлеме виртуальной реальности. Выглядит впечатляюще
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Наверняка каждый фанат «Гарри Поттера» хотел бы прогуляться по настоящему Хогвартсу, побывать в деревне Хогсмид и увидеть волшебный мир своими глазами. И совсем скоро такая возможность действительно появится: для Hogwarts Legacy готовят модификацию, с помощью которой в проект можно будет сыграть в шлеме виртуальной реальности.

Видео доступно на YouTube-канале Flat2VR. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Блогер Flat2VR показал, как именно будет выглядеть прогулка по виртуальному Хогвартсу с модом UE VR Mod. И, несмотря на вполне ожидаемые баги с интерфейсом, ощущается виртуальный мир совсем по-другому. Даже от третьего лица Hogwarts Legacy впечатляет проработкой знакомых по фильмам и книгам мест, а от первого лица картинка будоражит ещё сильнее.

Когда именно выйдет модификация для ролевой игры по «Гарри Поттеру», пока неизвестно. Судя по всему, её выход не заставит себя долго ждать.

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