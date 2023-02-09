Доминик Торетто и семья — на первых кадрах «Форсажа 10»

Издание Empire опубликовало три новых кадра из грядущего боевика «Форсаж 10». На изображениях — Доминик Торетто в исполнении Вина Дизеля, а также Данте и Тесс, которых на экране воплотили Джейсон Момоа и Бри Ларсон.

Первые изображения из фильма «Форсаж 10»

Доминик Торетто (Вин Дизель)

Фото: Empire

Данте (Джейсон Момоа)

Фото: Empire

Тесс (Бри Ларсон)

Фото: Empire

Завтра, 10 февраля, состоится премьера дебютного трейлера картины. «Форсаж 10» станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом станет «Форсаж 11». Предполагается, что оба фильма свяжет единый сюжет, но до сих пор эти сведения стопроцентно не подтвердились.

Недавно Universal представила первый постер десятого «Форсажа», на котором Вин Дизель в роли Доминика Торетто держит свой крестик с грустно опущенной головой.

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«Форсаж 10» выходит 19 мая.