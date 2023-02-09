Amazon работает над сериалом про нуарного Человека-паука

Amazon запустила в производство телесериал про нуарного Человека-паука. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Variety.

Шоу пока не имеет названия. Но уже известно, что события будут происходить в мрачном Нью-Йорке 1930-х годов. Один знакомый с проектом инсайдер утверждает, что история развернётся в отдельной вселенной, а главным героем будет не Питер Паркер.

Орен Узил («Мортал Комбат») отвечает за сценарий и продюсирование шоу. Узил разрабатывает историю вместе с авторами «Человека-паука: Через вселенные» Филом Лордом и Кристофером Миллером, а также бывшим боссом Sony Эми Паскаль.

Есть крайне небольшой шанс, что главную роль может сыграть Николас Кейдж. Актёр талантливо озвучил Человека-паука Нуара в первой части «Человека-паука: Через вселенные». Оказалось, что актёр не вернётся к этой роли в грядущем сиквеле, но он очень хочет снова озвучить героя в третьей части.

Новость по теме Николас Кейдж не будет озвучивать Нуара в «Человеке-пауке: Через вселенные 2»

Это не первое шоу про «Спайди», над которым трудится Amazon. Первое — Silk: Spider Society. Оно посвящено героине Шёлк. Silk: Spider Society курирует Анжела Канг — ранее она выступала шоураннером сериала «Ходячие мертвецы». В создании шоу ей помогают продюсеры нашумевшего мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Кристофер Миллер.