Нейросеть-стримерша напала на реального игрока в Minecraft

Известная ИИ-стримерша Neuro-Sama, созданная программистом Vedal для проведения прямых трансляций на Twitch, вновь стала поводом для обсуждения в сообществе. Во время совместного стрима с витубершей Miyune нейросеть внезапно напала на свою подругу во время игры в Minecraft.

При этом искусственный интеллект не сразу прекратил атаковать стримершу, несмотря на все её просьбы. Neuro-Sama явно не могла понять, что идёт не так, спрашивая «Что такое?» и «Почему ты думаешь, что я тебя не люблю?».

В сообществе предположили, что ИИ на короткое мгновенье захотела избавиться от стримерши-конкурентки. По мнению других, действия Neuro-Sama связаны с программной ошибкой, поэтому её слова не соответствовали действиям.