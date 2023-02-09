Нейросеть-стримерша напала на реального игрока в Minecraft
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Известная ИИ-стримерша Neuro-Sama, созданная программистом Vedal для проведения прямых трансляций на Twitch, вновь стала поводом для обсуждения в сообществе. Во время совместного стрима с витубершей Miyune нейросеть внезапно напала на свою подругу во время игры в Minecraft.
При этом искусственный интеллект не сразу прекратил атаковать стримершу, несмотря на все её просьбы. Neuro-Sama явно не могла понять, что идёт не так, спрашивая «Что такое?» и «Почему ты думаешь, что я тебя не люблю?».
В сообществе предположили, что ИИ на короткое мгновенье захотела избавиться от стримерши-конкурентки. По мнению других, действия Neuro-Sama связаны с программной ошибкой, поэтому её слова не соответствовали действиям.
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