Игроки Hogwarts Legacy восторгаются игрой на Metacritic

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» официально выходит завтра, 10 февраля. Игра пока доступна владельцам издания Deluxe. Многие пользователи, как и журналисты, уже выставили свои оценки на Metacritic.
Средняя оценка PS5-версии игры составила 9 баллов из 10 возможных. Приключение пока оценили 485 пользователей консоли Sony. Такая же оценка и у ролевого экшена и на Xbox Series. У ПК-версии средний балл тоже высокий — 8,4 из 10.
Средние пользовательские оценки Hogwarts Legacy на PS5, Xbox Series и ПК
Версия для PlayStation 5
Фото: Metacritic
Версия для Xbox Series
Фото: Metacritic
Версия для ПК
Фото: Metacritic
Игроки хвалят проработанный открытый мир «Гарри Поттера», увлекательную боевую систему, атмосферу и красивый саундтрек. Авторы негативных отзывов недовольны неудобным менеджментом инвентаря, однообразными врагами и пустыми локациями.
Полноценный релиз Hogwarts Legacy на ПК, Xbox Series и PS5 состоится 10 февраля 2023 года.
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