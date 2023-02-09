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Игроки Hogwarts Legacy восторгаются игрой на Metacritic

Игроки Hogwarts Legacy восторгаются игрой на Metacritic
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Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» официально выходит завтра, 10 февраля. Игра пока доступна владельцам издания Deluxe. Многие пользователи, как и журналисты, уже выставили свои оценки на Metacritic.

Средняя оценка PS5-версии игры составила 9 баллов из 10 возможных. Приключение пока оценили 485 пользователей консоли Sony. Такая же оценка и у ролевого экшена и на Xbox Series. У ПК-версии средний балл тоже высокий — 8,4 из 10.

Средние пользовательские оценки Hogwarts Legacy на PS5, Xbox Series и ПК

Версия для PlayStation 5

Фото: Metacritic

Версия для Xbox Series

Фото: Metacritic

Версия для ПК

Фото: Metacritic

Игроки хвалят проработанный открытый мир «Гарри Поттера», увлекательную боевую систему, атмосферу и красивый саундтрек. Авторы негативных отзывов недовольны неудобным менеджментом инвентаря, однообразными врагами и пустыми локациями.

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