Главу киновселенной Marvel могли уволить в 2015 году

Известный инвестор и бывший генеральный директор Marvel Entertainment Айзек «Айк» Перлмуттер в 2015 году хотел уволить главу киновселенной Marvel Кевина Файги. Должность Кевина удалось сохранить благодаря генеральному директору Disney Роберут Айгеру. Он тогда отговорил своего коллегу «убрать» Файги.

Об этом нынешний глава Disney рассказал в интервью бизнес-изданию CNBC.

В 2015 году Айзек Перлмуттер хотел уволить Кевина Файги, который в то время руководил киностудией Marvel. Я посчитал это ошибкой и вмешался, чтобы этого не произошло.



Я считаю Кевина невероятно талантливым руководителем, и вы об этом знаете — послужной список Marvel говорит сам за себя. Поэтому я перевёл кинопроизводство Marvel из-под «Айка» в киностудию под руководством Алана Хорна (председатель Walt Disney Studios с 2012 по 2020 год – прим. ред).

По словам Айгера, Айзек Перлмуттер до сих пор недоволен этим решением. Недавно Кевин Файги обсудил с ведущим подкаста The Movie Business Podcast будущее кинотеатров и супергероики на большом экране. В целом Файги видит будущее кинобизнеса более чем оптимистичным.