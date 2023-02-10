Зак Снайдер поддержал Джеймса Ганна и его новую киновселенную DC

Известный режиссёр Зак Снайдер, снявший «Хранителей» и «Лигу справедливости», поддержал Джеймса Ганна на посту нового руководителя киновселенной DC.

По словам Ганна, Снайдер в целом «отличный парень», который сейчас занимается созданием собственного мира. Речь идёт про фильм «Мятежная луна». Он должен выйти в этом году.

Он связался со мной, чтобы выразить свою поддержку по поводу обновлений в киновселенной DC. Он отличный парень. Зак, кажется, очень доволен масштабным строительством нового мира, которым он сейчас занимается.

План Джеймса Ганна в том, чтобы объединить игры, фильмы и сериалы в одну, общую вселенную DC. Самому режиссёру план кажется удачным, однако не все фанаты поддерживают его стремление к объединению.