Ubisoft покинул ветеран, проработавший в компании 17 лет

Из Ubisoft ушёл ещё один ветеран, проработавший в компании более 17 лет. Креативный директор Assassin’s Creed IV: Black Flag и Assassin's Creed Origins Жан Гедон объявил об уходе в социальных сетях.

По словам Гедона, за все годы работы в компании он научился многому и познакомился с замечательными людьми.

Привет всем, 2023 год начнётся для меня с ухода из Ubisoft Montreal после 17 потрясающих лет работы. Я не могу выразить, как сильно обязан этой уникальной компании. Мне повстречалось много замечательных людей, я работал над множеством проектов. Среди них, конечно, есть Assassin's Creed.

Над последними частями Assassin's Creed Гедон уже не работал. Он трудился над воксельной игрой под рабочим названием Renaissance, которая по духу напоминает Minecraft.