Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ubisoft покинул ветеран, проработавший в компании 17 лет

Ubisoft покинул ветеран, проработавший в компании 17 лет
Комментарии

Из Ubisoft ушёл ещё один ветеран, проработавший в компании более 17 лет. Креативный директор Assassin’s Creed IV: Black Flag и Assassin's Creed Origins Жан Гедон объявил об уходе в социальных сетях.

По словам Гедона, за все годы работы в компании он научился многому и познакомился с замечательными людьми.

Привет всем, 2023 год начнётся для меня с ухода из Ubisoft Montreal после 17 потрясающих лет работы. Я не могу выразить, как сильно обязан этой уникальной компании. Мне повстречалось много замечательных людей, я работал над множеством проектов. Среди них, конечно, есть Assassin's Creed.
Играем в Hogwarts Legacy. Live-прохождение игры по «Гарри Поттеру»! Играем в Hogwarts Legacy. Live-прохождение игры по «Гарри Поттеру»!

Над последними частями Assassin's Creed Гедон уже не работал. Он трудился над воксельной игрой под рабочим названием Renaissance, которая по духу напоминает Minecraft.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023