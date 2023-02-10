Вин Дизель хочет, чтобы в последнем «Форсаже» снялся Роберт Дауни-младший
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Недавно актёр Вин Дизель пообщался с журналистом издания Variety и рассказал, кого из коллег хотел бы видеть в последней, 11-й части «Форсажа». Дизель был бы рад поработать с Робертом Дауни-младшим.
Как отметил Дизель, в финале «Форсажа» появится персонаж, увлечённый искусственным интеллектом и беспилотными автомобилями. Судя по всему, именно в этой роли мог бы и появиться Дауни-младший.
Не говоря вам слишком много о том, что произойдёт в будущем, есть персонаж — он полная противоположность Доминика. Он продвигает искусственный интеллект и беспилотные автомобили, а также философию, которая вместе с этим даёт вам свободу.
У актрисы Мишель Родригес, которая снимается в «Форсаже», тоже есть пожелания на финальную часть франшизы. Она бы с радостью поработала с Мэттом Деймоном.
«Форсаж 10» выйдет 19 мая, а его трейлер должны показать сегодня.
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