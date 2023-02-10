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На разработку российской игры «Смута» выделят ещё 260 млн рублей

На разработку российской игры «Смута» выделят ещё 260 млн рублей
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По информации «Ведомостей», «Институт развития интернета» выделит на разработку российской игры «Смута» ещё около 260 млн рублей. Этот грант по сумме будет таким же, как и самая первая инвестиция. В итоге авторы экшена получат в сумме почти 500 млн рублей.

По словам генерального директора «Института развития интернета» Алексея Гореславского, разработчики «Смуты» успешно отчитались об использовании гранта и даже показали демоверсию проекта. Доработать тайтл до финальной версии планируется к концу этого года.

Если игра окажется успешной, то её будут всячески развивать и после релиза. Гореславский сказал про миллион копий.

Я не исключаю, что в 2024 году мы придём к тому, чтобы закрепить успех. Если игра разойдётся миллионом копий, народ начнёт в неё играть, то потребуется развивать локации, добавлять что-то новое.
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«Смута» выйдет на ПК, PS4 и Xbox One, а потом ожидается релиз на других платформах. Проект могут выпустить эксклюзивно для VK Play.

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