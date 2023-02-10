На разработку российской игры «Смута» выделят ещё 260 млн рублей

По информации «Ведомостей», «Институт развития интернета» выделит на разработку российской игры «Смута» ещё около 260 млн рублей. Этот грант по сумме будет таким же, как и самая первая инвестиция. В итоге авторы экшена получат в сумме почти 500 млн рублей.
По словам генерального директора «Института развития интернета» Алексея Гореславского, разработчики «Смуты» успешно отчитались об использовании гранта и даже показали демоверсию проекта. Доработать тайтл до финальной версии планируется к концу этого года.
Если игра окажется успешной, то её будут всячески развивать и после релиза. Гореславский сказал про миллион копий.
Я не исключаю, что в 2024 году мы придём к тому, чтобы закрепить успех. Если игра разойдётся миллионом копий, народ начнёт в неё играть, то потребуется развивать локации, добавлять что-то новое.
«Смута» выйдет на ПК, PS4 и Xbox One, а потом ожидается релиз на других платформах. Проект могут выпустить эксклюзивно для VK Play.
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