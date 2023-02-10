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Авторы Star Wars Jedi: Survivor показали восемь видов врагов

Авторы Star Wars Jedi: Survivor показали восемь видов врагов
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Авторы Star Wars Jedi: Survivor любезно предоставили изданию IGN некоторые материалы по игре. Разработчики показали некоторые виды противников и подробнее о них рассказали.

На своём пути главный герой Кэл встретит дроидов. На концепт-артах ниже можно увидеть семь типов дроидов. Игрокам предстоит столкнуться с дройдеками, использующими щит, а также с обычными и усиленными дроидами разных видов.

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Также в Star Wars Jedi: Survivor появится новый вид штурмовика — он будет носить щит. Победить его простыми ударами не получится, поэтому придётся импровизировать. На это разработчики и делают акцент.

Фото: EA

Важно отметить, что самих видов врагов в игре будет куда больше. Другими деталями проекта IGN продолжит делиться в течение всего месяца.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.

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