Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В СS:GO вышел кейс со скинами «Революция»

В СS:GO впервые за семь месяцев добавили новый кейс со скинами
Комментарии

Этой ночью разработчики CS:GO добавили в игру новую коллекцию косметических предметов The Revolution. Помимо этого, патч ввёл в игру ещё одну капсулу с наклейками и музыкальный набор с треками рэпера Дензела Карри.

В кейс «Революция» вошли 17 скинов, созданных сообществом. В наборе не будет возможности выбить нож, а самой редкой наградой станут перчатки «Решающий момент».

В капсулу The Espionage вошла 21 наклейка, все они также созданы художниками из числа игроков. Приобрести её можно в магазине CS:GO за 72 рубля.

Там же доступен для покупки музыкальный набор рэп-исполнителя Дензела Карри, который использует мотивы из его альбома Melt My Eyez See Your Future. Обычная версия обойдётся в 360 рублей, версия со StatTrak — 580 рублей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023