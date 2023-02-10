Вышел трейлер фильма «Лютер» — продолжения сериала с Идрисом Эльбой

Netflix опубликовал трейлер фильма «Лютер». Эта картина — продолжение одноимённого сериала, в котором в главной роли снялся Идрис Эльба. Он же исполнил её и в ленте.

Сюжет картины расскажет, как детектив Джон Лютер сбегает из тюрьмы, чтобы помешать злодеяниям маньяка Дэвида Роби — его сыграл Энди Сёркис.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Вместе с ними в фильме сыграли Синтия Эриво, Дермот Краули, Эдвард Хогг и другие. Режиссёром выступил Джэми Пэйн, работавший над оригинальным шоу.

Сериал «Лютер» выходил с 2010 по 2019 год. Он рассказывал про жизнь детектива Джона Лютера, который ловил опасных преступников в Лондоне.

Фильм «Лютер» выйдет на Netflix 10 марта. Картину покажут в некоторых кинотеатрах США.