Хогвартс в Hogwarts Legacy сравнили с другими играми по «Гарри Поттеру»

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits вышел ролик со сравнением замка школы чародейства и волшебства Хогвартс в разных видеоиграх — одного из первых «Гарри Поттеров» в 2002 году и недавно вышедшей Hogwarts Legacy.

Несмотря на то что почти за двадцать лет графика заметно улучшилась, общие элементы — конструкция замка, убранство класса, портреты на входе в гостиную факультета — остались прежними и легко узнаваемы.

Пользователи отметили, что разработчики Hogwarts Legacy показали отличное знание первоисточника.

Средняя оценка версии Hogwarts Legacy для PS5 и Xbox Series составила 9 баллов из 10, игру успели оценить почти 500 пользователей консоли Sony. У ПК-версии средний балл тоже высокий — 8,4 из 10.