Хогвартс в Hogwarts Legacy сравнили с другими играми по «Гарри Поттеру»
Поделиться
На YouTube-канале ElAnalistaDeBits вышел ролик со сравнением замка школы чародейства и волшебства Хогвартс в разных видеоиграх — одного из первых «Гарри Поттеров» в 2002 году и недавно вышедшей Hogwarts Legacy.
Несмотря на то что почти за двадцать лет графика заметно улучшилась, общие элементы — конструкция замка, убранство класса, портреты на входе в гостиную факультета — остались прежними и легко узнаваемы.
Пользователи отметили, что разработчики Hogwarts Legacy показали отличное знание первоисточника.
Средняя оценка версии Hogwarts Legacy для PS5 и Xbox Series составила 9 баллов из 10, игру успели оценить почти 500 пользователей консоли Sony. У ПК-версии средний балл тоже высокий — 8,4 из 10.
Комментарии
- 10 февраля 2023
-
14:09
-
14:06
-
13:33
-
13:30
-
13:06
-
12:50
-
12:45
-
12:36
-
11:55
-
11:03
-
10:24
-
09:43
-
09:10
-
08:39
- 9 февраля 2023
-
23:51
-
22:57
-
22:01
-
21:18
-
20:49
-
20:34
-
20:08
-
19:46
-
19:18
-
18:58
-
18:53
-
18:10
-
17:42
-
17:23
-
17:15
-
16:52
-
16:46
-
16:05
-
15:36
-
15:10
-
14:59
Партнерский контент