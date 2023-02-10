Для Hogwarts Legacy анонсировали русскую озвучку от профессиональных актёров

Коллектив GamesVoice объявил о готовности заняться русским дубляжом для Hogwarts Legacy. Команда озвучила релизный трейлер и запустила сбор средств на полноценную локализацию. Как сообщили авторы, общая продолжительность всех реплик в игре превышает 33 часа, поэтому для перевода и озвучки им понадобится сумма в 1,9 млн рублей. Коллектив хочет привлечь в том числе профессиональных актёров, которые озвучивали фильмы по «Гарри Поттеру».
Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Warner Bros.
В GamesVoice признались, что сбор средств на Hogwarts Legacy решит судьбу русского дубляжа для остальных крупных игр, вышедших без озвучки. При достижении нужной цифры авторы планируют заняться и другими играми, включая трилогию ремастеров Mass Effect и даже одну из частей GTA.
Hogwarts Legacy уже вышла на PS5 и Xbox Series, а до ПК игра доберётся в 21:00 мск. 4 апреля состоится релиз на PS4 и Xbox One, а 25 июля — на Switch.
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