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Культовый сериал «Спартак» получит продолжение

Культовый сериал «Спартак» получит продолжение
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Издание Deadline сообщило, что создатель сериала «Спартак» от канала Starz Стивен ДеНайт хочет сделать продолжение шоу. Третий сезон сериала вышел в 2013 году, на этом он закончился.

Как отметил ДеНайт, для него большая честь вновь работать над этим проектом. Он надеется на успех продолжения. Сюжет сериала расскажет, как сложилась жизнь Спартака после подавления его восстания.

Для меня невероятная честь получить приглашение вернуться в мир «Спартака» и встретить безудержную творческую поддержку со стороны моих коллег из Starz и Lionsgate. Вместе мы создадим что-то действительно уникальное и необычное для следующей главы этой эпической истории.
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Сюжет шоу рассказывал о самом известном из римских гладиаторов, который в жизни столкнулся с большим количеством трудностей. Сериал очень полюбился критикам и аудитории.

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