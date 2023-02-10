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Для Hogwarts Legacy выпустили мод для арахнофобов

Для Hogwarts Legacy вышел мод для тех, кто страшно боится пауков
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Ещё до релиза Hogwarts Legacy многих пользователей интересовало, есть ли в игре по «Гарри Поттеру» режим для арахнофобов. К сожалению, такой опции в новинке не оказалось, поэтому ещё до полноценного релиза моддер под ником norskpl выпустил небольшую модификацию Arachnophobia mode, которая меняет модельки всех пауков на самые обычные коробки.

Фото: NexusMods/Warner Bros.

Фото: NexusMods/Warner Bros.

При этом даже с заменой моделек пауки всё ещё остаются опасными противниками, которые пускают паутину и атакуют игрока с помощью резких выпадов. Norskpl хотел изменить членистоногих лишь внешне, не потеряв их геймплейную суть. Скачать Arachnophobia mode можно по этой ссылке, загруженные файлы необходимо распаковать в папку с игрой.

Это точно не последний мод для Hogwarts Legacy. После полноценного релиза игры 10 февраля сообщество наверняка возьмётся и за другие популярные идеи по модифицированию проекта.

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