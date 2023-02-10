Раскрыты системные требования экшена Wo Long: Fallen Dynasty от авторов Nioh
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Авторы экшена Wo Long: Fallen Dynasty из студии Team Ninja опубликовали системные требования проекта и поделились другими техническими деталями.
Для комфортной игры понадобится видеокарта не хуже GeForce RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти и процессор не хуже Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600XT.
Минимальные требования
- Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3400G
- Видеокарта — GeForce GTX 1650 или Radeon RX 570
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 80 ГБ
Рекомендуемые требования
- Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600XT
- Видеокарта — GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700 XT
- Оперативная память — 16 ГБ
- Место на диске — 80 ГБ
Также стало известно, что игра не будет совместима со Steam Deck, а технологию DLSS от NVIDIA добавят после релиза. На PS5 и Xbox Series будет по три графических режима, на PS4, PS4 Pro, Xbox One — по одному.
Wo Long: Fallen Dynasty — экшен о китайской мифологии в духе Dark Souls. Игра выйдет 3 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С релиза тайтл появится в сервисе Game Pass.
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