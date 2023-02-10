Фильмы и сериалы Disney перестанут показывать в России через месяц

В марте 2023 года у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. По истечении срока действия контрактов контент студии уберут с платформ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четырёх топ-менеджеров видеосервисов.

В марте 2022 года Disney и другие голливудские мэйджоры приостановили деятельность в РФ, однако контент киностудии остался на российских видеосервисах, продолжал работу и телеканал Disney, запущенный в России в 2010 году. Тогда эксперты сообщали, что всё дело в лицензионных контрактах, которые заключаются на годы вперёд. В середине декабря телеканал Disney отключили и на его смену пришло отечественное «Солнце», а скоро дело дойдёт и до онлайн-контента.

Как рассказали два топ-менеджера видеосервисов, онлайн-контент Disney аккумулирует существенную долю как по часам просмотров пользователей, так и по привлечению новых подписчиков. Самые популярные произведения мэйджора — «Король лев», «Зверополис», «Холодное сердце», «Энканто», «Круэлла», «Душа», «Райя и последний дракон», а также дилогия «Один дома».

Уход Disney из отечественных видеосервисов может негативно сказаться на лояльности аудитории и привести к снижению выручки онлайн-кинотеатров на 2-3%, отмечают эксперты. Проекты Disney имеют широкую аудиторию, и уход этого контента будет трудно восполнить, особенно в детском сегменте.