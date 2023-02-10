Утёк первый трейлер «Форсажа 10»
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Первый трейлер «Форсажа 10» должен выйти уже сегодня в 19:00, однако его раньше времени слили в Сеть. В ролике можно увидеть Джейсона Момоа в роли Данте, который хочет отомстить Доминику Торетто и его семье за все прошлые обиды. Конечно же, конфликт можно решить только с помощью оружия, дорогих машин и семейных ценностей.
В «Форсаже 10» к своим ролям вернутся основные актёры из предыдущих частей, включая Вина Дизеля, Мишель Родригес, Джорданы Брюстер и Тайриза Гибсона. Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11».
Предполагается, что оба фильма свяжет единый сюжет, однако официального подтверждения этой информации нет. Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.
Новость по темеДоминик Торетто и семья — на первых кадрах «Форсажа 10»
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