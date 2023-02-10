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Киберспортивный клуб Fnatic отказался от команды по Dota 2

Киберспортивный клуб Fnatic отказался от команды по Dota 2
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Британская киберспортивная организация Fnatic сообщила, что временно покидает соревновательную сцену Dota 2 после вылета команды во второй дивизион Dota Pro Circuit в Юго-Восточной Азии.

Клуб сообщил, что приложит все усилия, чтобы поддерживать сотрудников отдела Dota 2 и последний состав команды. В свою очередь, капитан Fnatic Джардель DJ Мампусти поблагодарил организацию за доверие:

Поддержка, особенно во времена, когда другие уже давно бы сдались, — это не шутка. Грустно, что на этом наша глава заканчивается, но я вместе с игроками и персоналом радуюсь тем, что мы сделали в прошлом. До следующей встречи, Fnatic.

Fnatic открыла состав по Dota 2 в ноябре 2011 года. В следующем сезоне коллектив стали представлять n0tail и Fly, а с июня 2015 года клуб подписал состав в азиатском регионе и поддерживал его до текущего момента. Наилучшим достижением было четвёртое место на The International 2016.

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