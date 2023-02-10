Ubisoft хотела исправить ошибки The Division 2, но полностью сломала игру

С Ubisoft произошла забавная ситуация. Компания работала над обновлением для Tom Clancy’s The Division 2 и хотела исправить ошибки, но в итоге сделала только хуже — у игры появились другие проблемы.

Об этом сообщила сама Ubisoft. Авторы работали над исправлением проблем с локализацией, но в ходе работы что-то пошло не так и в итоге пострадала сама система обновлений. Свежие апдейты для The Division 2 не выпустят, пока проблему не исправят.

Фото: Ubisoft

Ubisoft призвала фанатов следить за социальными сетями и ждать новостей. Геймеры получат некую компенсацию, но какую именно, неизвестно. Аудитория шутит, что только Ubisoft может сломать игру, пытаясь её исправить.

The Division 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.