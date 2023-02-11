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Вышел пятый эпизод сериала The Last of Us

Вышел пятый эпизод сериала The Last of Us
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HBO Max выпустила пятый эпизод сериала The Last of Us. В этот раз серия вышла на два дня раньше из-за проходящего в воскресенье Супербоула — крупнейшего спортивного события в США. Посмотреть серию можно в сервисе HBO Max с русскими субтитрами.

Пятый эпизод The Last of Us продолжают историю Джоэла и Элли в Канзасе — герои встречают братьев Генри и Сэма, поддержкой которых они будут вынуждены заручиться. Теперь персонажам необходимо выбраться из опасного города, наполненного организованной группировкой.

Следующий эпизод сериала The Last of Us выйдет по прежнему расписанию — 20 февраля. Финал первого сезона состоится 13 марта. Авторы тем временем уже продлили шоу на второй сезон, который будет посвящён события The Last of Us Part 2.

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