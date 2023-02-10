Из-за «Уэнсдей» Дженна Ортега не смогла вернуться в сериал «Ты»

Шоураннер сериала «Ты» Сера Гэмбл хотела вернуть Дженну Ортегу в четвёртый сезон. Напомним — Дженна сыграла во втором сезоне юную героиню Элли Алвес, а в третьем она упоминалась как подруга Джо. Сообщалось, что главный герой продолжает поддерживать с ней связь и даже переводит деньги.

Но из-за плотного расписания в съёмках хитового шоу «Уэнсдей» Дженна не смогла вернуться в сериал «Ты». Но у Серы всё равно есть несколько идей для её героини.

Мы хотели вернуть Элли, но узнали, что Дженна снимается в каком-то шоу. Было очень приятно увидеть её в этом году. У нас есть идеи для того, чтобы вернуть Элли, если график Дженны позволит ей посетить нас снова.

Сама Дженна не раз заявляла, что хотела бы вернуться в сериал «Ты», чтобы показать зрителям, как Элли «возьмёт под контроль свою жизнь».

Недавно Дженна Ортега призналась, что очень волновалась в первый день съёмок сериала «Уэнсдей».