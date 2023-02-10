Идрис Эльба призвал не вешать на людей ярлыки из-за цвета кожи
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В беседе с журналистами Esquire актёр Идрис Эльба заявил, что он больше не называет себя «чернокожим актёром». По его словам, подобные ярлыки ограничивают сознание и мешают развитию карьеры.
Артист отметил, что людям надо забыть о различиях, но всегда помнить о схожих чертах всех нас.
Конечно, я считаю себя членом сообщества темнокожих. Но когда я в США, то сразу становлюсь видным членом британского сообщества. Если бы мы половину времени говорили не о различиях, а о сходствах между нами, то планета изменилась бы в том, как мы относимся друг к другу.
Эльба понимает, что расизм всё ещё существует. Он считает, что эту проблему надо обсуждать и дальше. Но, по его словам, зацикленность на расе сильно тормозит развитие.
Мне кажется, расизм силён настолько, насколько вы позволяете ему быть. Я перестал называть себя темнокожим актёром, когда понял, что это ставит меня в тупик. Мы должны расти. А наша кожа — это просто кожа.
Netflix опубликовал трейлер фильма «Лютер». Эта картина — продолжение одноимённого сериала, в котором в главной роли снялся Идрис Эльба. Он же исполнил её и в ленте.
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