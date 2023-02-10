Второй сезон «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне будут делать без автора сериала

Нашумевший криминальный сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли покидает его шоураннер Теренс Уинтер. При этом он останется исполнительным продюсером шоу.

Уинтер сосредоточится на двух других сериалах, — на секретном проекте великого Мартина Скорсезе и на шоу о легендарном сезоне 1986 года бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс».

Некоторые инсайдеры уверяют, что Уинтер ушёл из-за творческих разногласий с командой. Ранее Теренс заявлял, что у него не сошлись взгляды с Тейлором Шериданом, на чьей оригинальной идее было основано шоу. При этом он не раз говорил, что работать с Сильвестром Сталлоне более чем комфортно.

Премьера «Короля Талсы» состоялась 13 ноября. Криминальный сериал рассказывает об осуждённом бывшем главе мафии по прозвищу Генерал. Через четверть века после ареста герой выходит на свободу и отправляется в Талсу, чтобы построить там новую криминальную империю. Шоу уже продлили на второй сезон.