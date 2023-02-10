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Фото: Вин Дизель и семья на презентации фильма «Форсаж 10»

Фото: Вин Дизель и семья на презентации фильма «Форсаж 10»
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В сети опубликовали фотографии с прошедшей презентации экшена «Форсаж 10». На изображениях — довольные жизнью Вин Дизель, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Сон Ган, Лудакрис, а также Коди Уокер — брат Пола Уокера.

Фотографии с презентации фильма «Форсаж 10»

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Первый трейлер «Форсажа 10» официально выйдет сегодня, 10 февраля, в 19:00, однако его раньше времени слили в Сеть. В ролике можно увидеть Джейсона Момоа в роли Данте, который хочет отомстить Доминику Торетто и его семье за все прошлые обиды. Конечно же, конфликт можно решить только с помощью оружия, дорогих машин и семейных ценностей.

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Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11». Предполагается, что оба боевика свяжут единый сюжет, однако официального подтверждения этой информации нет. Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.

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