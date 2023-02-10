Фото: Вин Дизель и семья на презентации фильма «Форсаж 10»

В сети опубликовали фотографии с прошедшей презентации экшена «Форсаж 10». На изображениях — довольные жизнью Вин Дизель, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Сон Ган, Лудакрис, а также Коди Уокер — брат Пола Уокера.
Фотографии с презентации фильма «Форсаж 10»
Фото: Monica Schipper/Getty Images
Фото: Monica Schipper/Getty Images
Фото: Monica Schipper/Getty Images
Фото: Monica Schipper/Getty Images
Фото: Monica Schipper/Getty Images
Фото: Monica Schipper/Getty Images
Фото: Monica Schipper/Getty Images
Фото: Monica Schipper/Getty Images
Первый трейлер «Форсажа 10» официально выйдет сегодня, 10 февраля, в 19:00, однако его раньше времени слили в Сеть. В ролике можно увидеть Джейсона Момоа в роли Данте, который хочет отомстить Доминику Торетто и его семье за все прошлые обиды. Конечно же, конфликт можно решить только с помощью оружия, дорогих машин и семейных ценностей.
Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11». Предполагается, что оба боевика свяжут единый сюжет, однако официального подтверждения этой информации нет. Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.
- 10 февраля 2023
-
18:38
-
18:12
-
17:36
-
17:13
-
16:38
-
16:02
-
15:27
-
14:58
-
14:54
-
14:49
-
14:41
-
14:34
-
14:09
-
14:06
-
13:33
-
13:30
-
13:06
-
12:50
-
12:45
-
12:36
-
11:55
-
11:03
-
10:24
-
09:43
-
09:10
-
08:39
- 9 февраля 2023
-
23:51
-
22:57
-
22:01
-
21:18
-
20:49
-
20:34
-
20:08
-
19:46
-
19:18