В прошлом году Фонд кино поддержал 26 фильмов. Только один принёс прибыль
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В 2022 году Фонд кино профинансировал 26 фильмов, принести прибыль смог лишь один. Об этом со ссылкой на ЕАИС сообщает издание РБК.
Комедия Александра Фомина «Молодой человек» обошлась авторам в 64 млн рублей, Фонд кино безвозвратно покрыл 30 млн. Лента собрала в прокате 192,2 млн рублей. Ещё пять проектов из списка смогли лишь отбить вложенные средства.
Пять проспонсированных Фондом кино лент, которые смогли отбить бюджет
- «Финник» — бюджет 325,2 млн рублей. Собрал 442,7 млн.
- «Сердце Пармы» — бюджет 714,4 млн рублей. Собрал 932,1 млн.
- «Три кота и море приключений» — бюджет 93 млн рублей. Собрал 138 млн.
- «Чук и Гек. Большое приключение» — бюджет 200,2 млн рублей. Собрал 248,4 млн.
- «Любовники» — бюджет 93 млн рублей. Собрал 170,9 млн.
Киноаналитик Cinemaplex Сергей Лавров. отметил, что в мировой киноиндустрии окупившимися считаются фильмы, сборы которых превысили бюджет в два раза.
Успешного «Чебурашку» тоже отчасти проспонсировал Фонд кино, но картина в аналитике не учитывалась потому, что она вышла в 2023 году. Лента уже заработала рекордные 6 млрд рублей.
Новость по темеОн смог! «Чебурашка» заработал рекордные 6 млрд рублей
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