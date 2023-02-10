Тим Бёртон: Дженна Ортега была идеальным кандидатом для Уэнсдей

Дженна Ортега идеально воплотила образ Уэнсдей Аддамс в одноимённом сериале Netflix. Тим Бёртон выступил исполнительным продюсером и режиссёром первых четырёх эпизодов шоу. Он недавно заявил, что Ортега с самого начала кастинга была у него фавориткой.
Дженна проходила прослушивание с Бёртоном по Zoom измазанной искусственной кровью. Потому что незадолго до этого она снималась в жёсткой сцене хоррора «Икс». Её вид рассмешил Тима, и кастинг прошёл более чем позитивно.
Дженна Ортега не раз признавалась, что ей, как и всей остальной команде, очень нравилось работать с Тимом Бёртоном на площадке. Сам Бёртон заявил, что Ортега прекрасна и похожа на актрису немого кино — это большой комплимент.
Уэнсдей — классический аутсайдер… Она видит вещи чёрно-белыми. В основном чёрными… А Ортега похожа на актрису немого кино в том смысле, что она может передавать сильные и тонкие чувства и эмоции без слов.
Шоураннер сериала «Ты» Сера Гэмбл хотела вернуть Дженну Ортегу в четвёртый сезон. Напомним — Дженна сыграла во втором сезоне юную героиню Элли Алвес, а в третьем она упоминалась как подруга Джо. Сообщалось, что главный герой продолжает поддерживать с ней связь и даже переводит деньги.
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