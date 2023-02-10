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Вышел первый официальный постер «Флэша» со скандальным Эзрой Миллером

Вышел первый официальный постер «Флэша» со скандальным Эзрой Миллером
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Warner Bros. презентовала дебютный постер супергеройской ленты «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли. На изображении — главный герой. Он стоит в пафосной позе в пещере Бэтмена.

Постер фильма «Флэш»

Фото: Warner Bros.

Дебютный трейлер «Флэша» покажут на Супербоуле 12 февраля — в ночь с воскресенья на понедельник.

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Первый трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером выйдет в феврале

Премьера самой ленты состоится 16 июня 2023 года — она выйдет на неделю раньше запланированного срока. Судя по всему, кинокомпания решила избежать встречи с «Индианой Джонсом 5», который стартует с 30 июня. Недавно стало известно, что из супергеройской картины уберут камео Супермена Генри Кавилла и Чудо-женщины Галь Гадот.

«Флэш» расскажет историю физика Барри Аллена, который в ходе научного эксперимента отравился ядохимикатами. Однако учёный не умер, а научился развивать сверхчеловеческую скорость. Лента должна стать началом новой вехи в киновселенной DC.

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