Состоялась мировая премьера Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Спустя годы ожиданий и трёхдневного раннего доступа Hogwarts Legacy наконец добралась до владельцев ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Теперь к новой игре по «Гарри Поттеру» могут прикоснуться абсолютно все покупатели вне зависимости от купленного издания.

Hogwarts Legacy — первая большая ролевая игра по волшебной вселенной Джоан Роулинг, действие которой разворачивается в конце XIX века. Игрок берёт на себя роль юного волшебника, который поступает в Хогвартс сразу на пятый курс. Теперь ему предстоит узнать много нового о магическом мире, раскрыть тайну своего происхождения и остановить надвигающееся восстание гоблинов во главе с тёмным магом Виктором Руквудом.

Тем временем пользователям PlayStation 4 и Xbox One придётся потерпеть до 4 апреля, а версия для Nintendo Switch выйдет аж 25 июля.