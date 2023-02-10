Outsiders (Virtus.pro) проиграла NAVI в четвертьфинале IEM Katowice 2023

Российская команда Outsiders (нейтральное название состава Virtus.pro) завершила выступление на глобальном чемпионате Intel Extreme Masters Katowice 2023 по CS:GO.

В первом раунде плей-офф «медведи» уступили Natus Vincere — матч закончился со счётом по картам 0:2 (13:16, 12:16).

Таким образом, пятёрка Джами Jame Али занимает 5–6-е место на IEM Katowice 2023, заработав $ 40 тыс. NAVI уже завтра сыграет в полуфинале против датской пятёрки Heroic — матч состоится 11 февраля в 17:30 по московскому времени.

Intel Extreme Masters Katowice 2023 — первый топ-турнир года по шутеру CS:GO, который проходит в Польше с 1 по 12 февраля. В соревнованиях принимают участие все ведущие команды, которые разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.