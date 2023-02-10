Outsiders (Virtus.pro) проиграла NAVI в четвертьфинале IEM Katowice 2023
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Российская команда Outsiders (нейтральное название состава Virtus.pro) завершила выступление на глобальном чемпионате Intel Extreme Masters Katowice 2023 по CS:GO.
В первом раунде плей-офф «медведи» уступили Natus Vincere — матч закончился со счётом по картам 0:2 (13:16, 12:16).
CS:GO Intel Extreme Masters Katowice 2023. 1/4 финала
10 февраля 2023, пятница. 17:30 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 0
Outsiders
Таким образом, пятёрка Джами Jame Али занимает 5–6-е место на IEM Katowice 2023, заработав $ 40 тыс. NAVI уже завтра сыграет в полуфинале против датской пятёрки Heroic — матч состоится 11 февраля в 17:30 по московскому времени.
Intel Extreme Masters Katowice 2023 — первый топ-турнир года по шутеру CS:GO, который проходит в Польше с 1 по 12 февраля. В соревнованиях принимают участие все ведущие команды, которые разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
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