Российская команда HOTU стала победителем шутер-турнира на Фиджитал играх в Казани

Команда HOTU выиграла общий турнир по CS:GO и лазертагу в рамках третьих Фиджитал игр в Казани, заработав 1,25 млн рублей.
В финале российская пятёрка переиграла Websterz из Беларуси. HOTU уступила на карте Nuke в CS:GO со счётом 13:16, но потом ликвидировала разрыв в лазертаге и уверенно победила по сумме очков.
Третье место чуть ранее заняла ещё одна российская команда — 9Pandas с Денисом seized Костиным, обыграв WINDINGO из Аргентины.
Фото: Игры будущего
В рамках Фиджитал игр киберспортсмены соревнуются в двоеборье — в своей кибердисциплине, а также в одном из традиционных видов спорта (например, в лазертаге).
Третьи Фиджитал игры транслируются на каналах проекта «Игры Будущего», а также на VK Play и VK.com. За ходом соревнований можно следить в хабе в VK Play.
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