Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый «советский» ролик по Atomic Heart показывает навык «Шокер»

Новый «советский» ролик по Atomic Heart показывает навык «Шокер»
Комментарии

Mundfish презентовала четвёртый анимационный ролик, посвящённый навыкам в ретрофутуристической Atomic Heart. Свежая анимация посвящёна навыку «Шокер». Ранее авторы демонстрировали умения «Стужа», «Полимерная струя» и «Телекинез».

Новость по теме
Свежий ролик по Atomic Heart в стиле советских мультфильмов посвятили навыку «Телекинез»

Как и прошлые ролики, новый выглядит как короткометражный советский мультфильм.

Ролик по Atomic Heart, посвящённый навыку «Шокер»

Недавно авторы обнародовали финальные и более подробные системные требования боевика. Для комфортной игры в 1080р и 60 FPS понадобится ПК с Intel Core i5-6600k и GTX 1070. Для 4К-гейминга нужна сборка не слабее Intel Core i7-8700k и GeForce RTX 3080.

Atomic Heart выходит 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На старте игра станет доступна в библиотеке сервиса Game Pass.

Новость по теме
Mundfish опубликовала расширенные системные требования Atomic Heart
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023