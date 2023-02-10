Новый «советский» ролик по Atomic Heart показывает навык «Шокер»
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Mundfish презентовала четвёртый анимационный ролик, посвящённый навыкам в ретрофутуристической Atomic Heart. Свежая анимация посвящёна навыку «Шокер». Ранее авторы демонстрировали умения «Стужа», «Полимерная струя» и «Телекинез».
Новость по темеСвежий ролик по Atomic Heart в стиле советских мультфильмов посвятили навыку «Телекинез»
Как и прошлые ролики, новый выглядит как короткометражный советский мультфильм.
Ролик по Atomic Heart, посвящённый навыку «Шокер»
Недавно авторы обнародовали финальные и более подробные системные требования боевика. Для комфортной игры в 1080р и 60 FPS понадобится ПК с Intel Core i5-6600k и GTX 1070. Для 4К-гейминга нужна сборка не слабее Intel Core i7-8700k и GeForce RTX 3080.
Atomic Heart выходит 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На старте игра станет доступна в библиотеке сервиса Game Pass.
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