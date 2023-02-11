Вин Дизель анонсировал «Хроники Риддика 4»

Вин Дизель и режиссёр Дэвид Туи представили новый фильм во франшизе «Хроники Риддика». Четвёртая часть серии с подзаголовком «Фурия» расскажет о новых приключениях Риддика, который наконец добирается до своей родной планеты и выясняет, что фурианцы сражаются за свою жизнь с новым врагом.
Поставит картину Дэвид Туи — режиссёр «Чёрной дыры», «Хроник Риддика» и «Риддика», он же выступит сценаристом ленты. Когда именно начнутся съёмки и когда состоится премьера сиквела, неизвестно, однако фильм точно не стоит ждать в ближайшие годы.
«Хроники Риддика» — научно-фантастическая франшиза с Вином Дизелем, рассказывающая о галактическом преступнике Риддике с планеты Фурия. Он практически с самого детства оказывается втянут в войну с таинственными некромонгерами, уничтожающими на своём пути целые планеты.
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