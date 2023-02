В тизере шестого эпизода The Last of Us Джоэл встречает младшего брата

HBO опубликовал тизер шестой серии The Last of Us. В ролике Джоэл встречает младшего брата Томми. Персонажа в сериале играет Гэбриел Луна («Настоящий детектив»).

Тизер шестого эпизода сериала The Last of Us

Сегодня на HBO Max вышла пятая серия шоу. Она доступна с русскими субтитрами. Пятый эпизод The Last of Us продолжает историю Джоэла и Элли в Канзасе — герои встречают братьев Генри и Сэма, поддержкой которых они будут вынуждены заручиться. Теперь персонажам необходимо выбраться из опасного города, в котором полно членов организованной группировки.

Финал первого сезона выйдет 13 марта. Авторы тем временем уже продлили шоу на второй сезон, который будет посвящён событиям The Last of Us Part 2.