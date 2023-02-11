Игроки остались в восторге от Hogwarts Legacy в Steam

Не прошло и суток после официального релиза Hogwarts Legacy, а в Steam уже больше 25 тыс. пользователей поставили свои оценки, 94% из которых — положительные.
С одной стороны, это удивительно, учитывая не лучшую ПК-версию — некоторые жалуются на неочевидные падения кадровой частоты и общую нестабильность. Однако, вероятно, куда больше на рейтинг повлияла общая обстановка: активисты и хейтеры Джоан Роулинг пытаются «потопить» новинку, а обычные геймеры ратуют за её успех.
Hogwarts Legacy показала феноменальные результаты в Steam — игра уже вошла в топ-10 по пиковому онлайну. Вчера в неё одновременно играли 693 454 человека, а в ближайшие два дня результат может ещё улучшиться. Однако до пика Elden Ring и Cyberpunk 2077 игра уже вряд ли дойдёт.
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