Игроки остались в восторге от Hogwarts Legacy в Steam

Не прошло и суток после официального релиза Hogwarts Legacy, а в Steam уже больше 25 тыс. пользователей поставили свои оценки, 94% из которых — положительные.

С одной стороны, это удивительно, учитывая не лучшую ПК-версию — некоторые жалуются на неочевидные падения кадровой частоты и общую нестабильность. Однако, вероятно, куда больше на рейтинг повлияла общая обстановка: активисты и хейтеры Джоан Роулинг пытаются «потопить» новинку, а обычные геймеры ратуют за её успех.

Hogwarts Legacy показала феноменальные результаты в Steam — игра уже вошла в топ-10 по пиковому онлайну. Вчера в неё одновременно играли 693 454 человека, а в ближайшие два дня результат может ещё улучшиться. Однако до пика Elden Ring и Cyberpunk 2077 игра уже вряд ли дойдёт.