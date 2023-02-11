Китайские смартфоны OnePlus 11 блокируют в России

Китайскую версию смартфона OnePlus 11 презентовали в начале января этого года. А глобальную вариацию представили в феврале.
Главный редактор Mobiltelefon Евгений Макаров сообщил о неприятном факте. Китайские версии OnePlus 11, которые активировали за пределами КНР — в России, Европе и США — лишены функции звонка.
Пользователи из России отмечают, что в китайских версиях OnePlus 11 всплывает сообщение, в нём говорится, что телефон адаптирован для другого региона. А на функцию вызова могут действовать ограничения.
Фото: «Лысый из МТ»
С ограничениями столкнулись не все пользователи. Но многим смартфон всё же сообщил о проблеме.
Фото: «Лысый из МТ»
Смартфоны OnePlus официально в России не представлены. Если пользователи столкнулись с блокировкой, то они могут обратиться напрямую к представителям бренда, которые располагаются в Китае. Европейский офис OnePlus пока никак не прокомментировало ситуацию.
Сообщается, что OnePlus 11 заблокировался не только у россиян, но и пользователи из США, Европы и Индии. Чтобы решить проблему с блокировкой, эксперты советуют перепрошить китайский смартфон.
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