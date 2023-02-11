Жёсткий график съёмок «Уэнсдей» доводил Дженну Ортегу до истерики, слёз и бессонницы

Дженна Ортега рассказала о сложной подготовке и напряжённых съёмках в хитовом сериале «Уэнсдей».

Актриса напомнила, что во время 12-14 часовых съёмочных дней она практически ежедневно обучалась игре на виолончели и фехтованию — это было необходимо для более убедительного воплощения образа.

Я приходила на площадку на два часа раньше, работала 12-14 часов, потом шла домой и занималась с преподавателем по Zoom. Иногда мой учитель по виолончели ждал меня прямо дома.

Выходных у Дженны практически не было. Она начала изучать фехтование и виолончель за пару месяцев до начала производства шоу. Обучение продолжалось и во время восьмимесячных съёмок сериала в Румынии. По её словам, сложнее всего было сыграть культовую мелодию из песни Paint it Black группы The Rolling Stones.

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Ортега постоянно не высыпалась и очень волновалась, когда играла на виолончели в сериале. Она боялась «подвести» профессиональных виолончелистов, но Тим Бёртон постоянно успокаивал её и говорил, что она великолепно играет на инструменте.

Ближе к завершению съёмок время сильно поджимало. Уэнсдей Аддамс была в каждой сцене, поэтому авторы решили в некоторых моментах использовать дублёров, а сама Дженна была против. При этом дублёры в шоу всё же есть, но не так много, как обычно бывает в подобных проектах.

Дженна также напомнила, что во время съёмок уже культового танца из сериала она болела коронавирусом. Из-за болезни ей было сложно двигаться легко, непринуждённо и красиво.

Я чувствовала себя так, будто меня сбила машина, и словно маленький гоблин вырвался из моего горла и царапал стенки моего пищевода. Мне давали лекарства между дублями.

Тяжёлый труд Дженны Ортеги и всей команды сериала более чем окупился. «Уэнсдей» стал одним самых популярных сериалов 2022 года. Его уже продлили на второй сезон. Дата премьеры продолжения пока неизвестна, как и сюжетные подробности.